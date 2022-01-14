Ultraslan DAÜ, Rauf Raif Denktaş’ı unutmadı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci Kulüpleri Birimi’ne bağlı UltrAslan DAÜ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 10. yılında saygı ve özlemle andı. Denktaş’ı anmak adına pankart hazırlayan UltrAslan DAÜ üyeleri boyalar ile kendilerinin çizip tasarladığı pankartı DAÜ kampüsünde açtılar.

UltrAslan DAÜ üyeleri Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk ulusu için unutulmaz ve yeri doldurulamaz bir lider olduğunu belirterek Denktaş’ı ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle andıklarını bildirdiler. Sosyal sorumluluk projelerine önem veren kulüplerin başında gelen UltrAslan DAÜ, bu bağlamda birçok projeye imzasını atmış ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında birçok okula boya, kitap gibi malzeme desteğinde bulunmuştur.