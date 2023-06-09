Ülker Store Cup ile Suerte Cup karşılaşmaları devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Ülker Store Cup ile Suerte Cup karşılaşmaları devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Ülker Store Cup ile Suerte Cup karşılaşmaları devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen Ülker Store Cup 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen Suerte Cup 12-14-16 yaş kategorileri GMBTK kortlarında gerçekleşiyor.

 


Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:     

 

12 Yaş Tek Kızlar – Çeyrek Final

Girne Umut Yerebakan – Gülay Meyra Avcı            6/0 6/0

Nehir Gürses – Medina Akhmetova                          6/1 6/1

Deniz Abdullahoğlu – Enra Çakartaş                         1/6 0/6

 

16 Yaş Tek Kızlar –  Round Robin

Nadir Çınarlılı – Ivana Sılıch                                                        6/0 6/1

Sahil Ece Yerebakan – Almira Akşahin                      6/1 6/1

 

16 Yaş Tek Erkekler – Round Robin

Kaya Halkseven – Aber Esat                                       6-0 6-0

Enver Ada Gençel – Cemal Konuklu                           1/6 6/2 6/1

 

 

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Tags:Suerte CupÜLKER STORE CUP
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