Ülker Store Cup ile Suerte Cup karşılaşmaları devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen Ülker Store Cup 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen Suerte Cup 12-14-16 yaş kategorileri GMBTK kortlarında gerçekleşiyor.
Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
12 Yaş Tek Kızlar – Çeyrek Final
Girne Umut Yerebakan – Gülay Meyra Avcı 6/0 6/0
Nehir Gürses – Medina Akhmetova 6/1 6/1
Deniz Abdullahoğlu – Enra Çakartaş 1/6 0/6
16 Yaş Tek Kızlar – Round Robin
Nadir Çınarlılı – Ivana Sılıch 6/0 6/1
Sahil Ece Yerebakan – Almira Akşahin 6/1 6/1
16 Yaş Tek Erkekler – Round Robin
Kaya Halkseven – Aber Esat 6-0 6-0
Enver Ada Gençel – Cemal Konuklu 1/6 6/2 6/1