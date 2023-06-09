Ülker Store Cup ile Suerte Cup karşılaşmaları devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen Ülker Store Cup 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen Suerte Cup 12-14-16 yaş kategorileri GMBTK kortlarında gerçekleşiyor.

Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

12 Yaş Tek Kızlar – Çeyrek Final

Girne Umut Yerebakan – Gülay Meyra Avcı 6/0 6/0

Nehir Gürses – Medina Akhmetova 6/1 6/1

Deniz Abdullahoğlu – Enra Çakartaş 1/6 0/6

16 Yaş Tek Kızlar – Round Robin

Nadir Çınarlılı – Ivana Sılıch 6/0 6/1

Sahil Ece Yerebakan – Almira Akşahin 6/1 6/1

16 Yaş Tek Erkekler – Round Robin

Kaya Halkseven – Aber Esat 6-0 6-0

Enver Ada Gençel – Cemal Konuklu 1/6 6/2 6/1