Ülkenin dört bir yanından seçmenler sandıklara taşınıyor

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oy verme işlemi devam ediyor. Seçmenler, 24 Mayıs’a kadar Lefkoşa ve Gazimağusa’da oy kullanabilecek. Güzelyurt’taki oy verme işlemi ise önceki gün sona erdi. KKTC’de hafta sonu başlayan oy verme işlemleri, yoğun katılımla sürüyor. KKTC, 14 Mayıs’ta milletvekilliği ile birlikte gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, nüfus yoğunluğuna göre 73 ülke arasında en çok oy kullanılan ülke olmuştu. KKTC’de yurt dışı seçmen kütü’ğüne kayıtlı bulunan Türk vatandaşı 140 bin 111 seçmen, 14 Mayıs seçimlerine yüzde 58.70 oranında katılım sağlamıştı. Seçmelerin 14 Mayıs seçimlerindeki tercihi ise Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı partileri ve CHP olmuştu. KKTC’de sonuçlar şöyle olmuştu:

• Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 53.50 (43 bin 842 oy) • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39.41 (32 bin 295 oy) • Millet İttifakı – Yüzde 42.56

• Cumhur İttifakı -Yüzde 39.26

• CHP -Yüzde 35.24 (28 bin 635 oy)

• AK Parti – Yüzde 30.09 (44 bin 450 oy)

Seçmenler ikinci turda Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapacak.

Mengünoğul’dan hummalı çalışma

Bu arada KKTC’de 14 Mayıs’taki seçimlerde Kılıçdaroğlu ve CHP’nin gerisinde kalan AK Parti, ikinci tur seçim sonuçlarını tersine çevirmek için dört koldan çalışıyor. Ülkenin her bölgesinden ücretsiz seferlerle seçmenler oy merkezlerine taşınıyor. AK Parti’nin “Girne ilçe Başkanı” olan Ersin Mengünoğul, bu çalışmalarda ön sıralarda yer alıyor. Girne bölgesindeki köylerden seçmenler için ücretsiz otobüs ve minibüs seferleri düzenleyen Mengünoğul, oy merkezlerinden Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda da tam gün mesai yapıyor. Ersin Mengünoğul, seçimleri yakından izleyen KKTC’li siyasilere de yakın ilgi gösteriyor. Mengünoğul, cumartesi günü Atatürk Spor Salonuna giden Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile seçim anısı bir fotoğraf çektirerek, kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.