UKÜ’de Öğrenci Projeleri Sergisi Açıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) öğrenci projelerinin yer aldığı sergi, düzenlenen açılış etkinliği ile sanatseverlerle buluştu.

Grafik Tasarım, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümü öğrencilerinin, 2021 – 2022 akademik dönemi boyunca katıldıkları derslerde tasarladıkları eserlerin ve Beyrut Limanı Projesi ile ödül alan öğrenci çalışmalarının yer aldığı sergi açılışında konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, GSTMF tarafından düzenlenen sergilerin her geçen yıl üzerine koyarak güzelleştiğini belirterek, söz konusu sergiye emek koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Nadiri, UKÜ Mimarlık Bölümü’nün “Mimarlık Akreditasyon Kurulu” (MİAK) tarafından verilen akreditasyon sertifikasını ikinci kez almaya hak kazandıklarına dikkat çekerek, üniversitenin sağlamış olduğu eğitimin uluslararası bilimsel bağımsız kuruluşlar tarafından ödüllendirilmesinin önemli olduğunu, alınan akreditasyonların hem üniversite diplomalarının kalitesini yukarıya çekecek hem de mezunlarımızın iş yaşamında daha güçlü bir şekilde hayata atılmalarını sağlayacağını dile getirdi.

GSTMF Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Atakara konuşmasında sergide yer alan projelerin iki ayrı önemi olduğunu vurgulayarak, sergilenen projelerin MİAK’ın değerlendirmesi sonucunda kendilerine 6 yıllık akreditasyonu kazandıran değerli projeler olduklarını ve aynı zamanda geçtiğimiz aylarda uluslararası nitelikli bir yarışma olan Inspirelli’de ödül kazanan fakülte öğrencilerinin Beyrut Limanı projelerinin de sergilendiği bilgisini paylaştı.

Etkinlik, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin, Inspirelli yarışmasında Beyrut Limanı temasıyla yarışmaya katılan öğrenci ve danışmanlarına sertifika takdimi ile son buldu.