UKÜ’de Geleceğin Eczacıları Beyaz Önlüklerini Giydi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencileri, düzenlenen etkinlikte eczacılığa ilk adımı atarak beyaz önlüklerini giydi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri törende yaptığı konuşmada tüm dünyada yaşanmakta olan Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık alanında hizmet veren tüm çalışanların öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, bu dönemde hayatları pahasına görevlerini sürdüren tüm sağlıkçılara minnettar olduklarını kaydetti. Eczacılık öğrencilerinin çok zor bir alanda kariyer yolculuğuna girdiklerini de kaydeden Nadiri, “Başarıya giden her yolda olduğu gibi kariyer yolculuğunuzda da karşınıza zorluklar çıkacaktır; fedakârlıklar üzerine kurulu mesleğinizde, belki belli dönemlerde motivasyonunuz da azalacak ama hiçbir zaman yılmayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nadiri, öğrencilerin aldıkları eğitimle gelecekteki kariyerlerine en iyi şekilde hazırlandıklarının altını çizerek, “Sizler; görev alacağınız sağlık sektörünün dinamik, üretken ve yaratıcı yeni üyeleri olarak, kariyer basamaklarını hızla tırmanacak, bizlerin ve ailelerinizin gururu olacaksınız” şeklinde konuştu.

UKÜ Eczacılık Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yazan ise konuşmasında bilginin paylaşılmazsa değersiz olacağını kaydederek, “Bizler meslektaşlarımla birlikte bilimsel ve hatta genel bilgileri siz öğrencilerimizle paylaşmaya çalıştık. Sorularınızı cevaplamaya ve sorunlarınızı çözmeye çabaladık. Şimdi gerçek hayata adım atarken kendi sınır tanımaz düşünce sisteminizi oluşturmak ve sorunları çözme sırası sizlerde” dedi.

Başarıya giden yolda ışığa, enerjiye, beceriye, dirence ve vizyona gereksinim olduğunu da aktaran Yazan, “İnanıyorum ki, birlikte yaşadığımız dünyayı hiç bir ayrım gözetmeden kucaklamak ve iyileştirmek üzere donanımınız tamdır” bilgisini paylaştı.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Uzm. Eczacı Serap Konde de öğrencilerin diplomalarını almaya odaklaştıklarını belirterek, “Hepiniz çalışmalarınızın ürünü olan diplomalarınızı almaya odaklandınız. Ancak bilmeniz gerekiyor ki diplomalarınızı almak bir son değil, profesyonel hayatın başlangıcıdır” şeklinde konuştu.

Eczacılık mesleğinde birçok alan bulunduğunu dile getiren Konde, “Belki kendi eczanenizde ya da hastanelerdeki eczanelerde çalışacaksınız. Belki de akademik olarak ilerleyeceksiniz. Ancak size tavsiyem hangi seçimi yaparsanız yapın işinizi doğruluktan, dürüstlükten ayrılmadan yapmanızdır” dedi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Eczacı Dr. Umut Öksüz, öğrenci ve mezunların yaşamış oldukları heyecanı paylaştığını dile getirerek, “Umarım her dokunduğunuz hastaya şifa olursunuz” şeklinde konuştu.

Öksüz, Eczacılık mesleğinin teknoloji ve bilişim gibi sürekli gelişen bir meslek olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle meslekte kişilerin kendisini sürekli geliştirmesinin önemli olduğunu söyledi.

Konuşmalar sonrasında öğrenciler beyaz önlüklerini giyme merasimi gerçekleştirdiler. Öğrenciler UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yazan ile birlikte Eczacılık yeminlerini ederek, meslek hayatlarına ilk adımlarını attılar.