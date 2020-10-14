UKÜ, yeni akademik döneme Covid-19 tedbirleriyle başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tüm dünyada yaşanan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın ve UKÜ Sağlık Bilim Kurulu’nun belirlediği kriterler doğrultusunda gerekli çalışmalarını tamamlayarak, yeni akademik döneme karma-hibrit eğitim modeli ile başladı.

Üniversite, bazı öğrencilerin uzaktan eğitim modelini tercih ettiği, bazı öğrencilerin ise yüz yüze eğitim talebi olması üzerine sınıf içi öğrenci sayılarında gerekli düzenlemeleri yaparak, bu dönem karma-hibrit eğitim modelini uygulama kararı aldı.

QR kod ile kayıt sistemi

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Covid-19 Ziyaretçi Kayıt Sistemi’ni de hayata geçiren üniversite, bina girişlerinde yapılan ateş ölçümleri yanı sıra özel olarak verilen QR kod ile kalem ve kâğıt kullanılmadan giriş kabulüne başladı.

Düzenli dezenfeksiyon

Yeni tip coronavirüse yönelik üniversite yerleşke alanında virüse karşı düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığı bilgisini veren üniversite, özellikle öğrenci yurtları ve toplu taşıma araçlarının da her gün düzenli aralıklarla dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduğunu açıkladı.

UKÜ Kampüs Müdürlüğü tarafından tedbirler kapsamında yerleşke alanı içerisindeki tüm bina girişlerine temassız el dezenfektanları yerleştirilerek, tüm personel ve öğrencilere de konu hakkında bilgilendirici duyurular yapıldı.

Tüm sınıfların, ortak kullanım alanlarının ve binalarda yer alan ortak kullanıma tabi ekipmanlar, kapı kolu, armatür, lavabo ve tuvalet gibi sık kullanılan yüzeylerin gün içerisinde belirli aralıklarla dezenfeksiyon da gerçekleştirildiği üniversitede, eğitim-öğretimin Covid-19 salgınına rağmen aksamadan devam ettiği bilgisi verildi.