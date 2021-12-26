UKÜ Öğrenci Konseyi Seçimleri Tamamlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin sorun ve önerilerini üniversite yönetim organlarına iletmek, eğitim-öğretim konusundaki kararlara katkı sağlamak amacıyla düzenlenen öğrenci konseyi seçimleri tamamlandı.

Tüm dünyada yaşanan COVID-19 pandemisi nedeniyle oyların elektronik olarak kullanıldığı seçimlerde, sonuçlar da yine elektronik ortamdan (Öğrenci Bilgi Sistemi) ve web sitesi üzerinden öğrencilere duyuruldu.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda temsilcilerin tanıtıldığı etkinliğin açılışında konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, öğrenci yönetim kurulu başkanının üniversite senatosunun doğal üyesi olacağını belirterek, “Tüm akademik birimleri ve öğrencileri etkileyecek olan karar mekanizması içerisinde öğrenci temsilcisi olarak söz hakkınız olacak” şeklinde konuştu.

Öğrenci Konseyi’ne seçilen temsilcilerin fikirlerinin ve görüşlerinin herkes tarafından en yakın şekilde takip edileceğini dile getiren Nadiri, “Yine üniversite ile ilgili sosyal, kültürel ve sportif konularda söz hakkınız olacak. Ayrıca bağlı olduğunuz akademik birimin, fakülte ya da yüksekokulun kurullarında öğrenci temsilcisi olarak görev alacaksınız” ifadesini kullandı.

UKÜ Öğrenci Konseyi koordinasyonunu sağlayan ve aynı zamanda 2021-2022 Öğrenci Konseyi Seçim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Selen Akün Kalaycı, Öğrenci Konseyi seçimlerinin 3 aşamada yürütüldüğünü anımsatarak, bu süreçte oldukça kapsamlı bir ön çalışma süreci geçirdiklerini de kaydetti.

Kalaycı, seçim sürecinde 4 kişilik seçim kurulu ve 60 kişilik sandık kurulunun görev aldığını da belirterek, seçiminin hazırlık ve kampanya süreçlerinin, seçim ve konsey kültürüyle birlikte farkındalık oluşturma açısından önem arz ettiğini de dile getirdi.

Demokratik ve özgür bir üniversite ortamının oluşturulması açısından seçimlerin önemli bir girişim olduğuna dikkat çeken Akün, “15 Aralık tarihinde Bölüm, Yüksekokul, Hazırlık Okulu ve Enstitü öğrenci temsilcileri seçimleri sonrasında 17 Aralık’ta fakülte temsilcileri ile 20 Aralık’ta ise Konsey Başkanı, Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin seçimleri tamamlandı” bilgisini paylaştı.