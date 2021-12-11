UKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Birincilik ödülü sahibi oldular

UKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ersoy ile Dr. Şefik verimli enerji konusunda düzenlenen fikir yarışmasında birincilik ödülü sahibi oldular

Gaziantep Ticaret Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi iş birliğinde düzenlenen “Verimli enerji, güçlü ekonomi için bir fikrim var” isimli fikir yarışmasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Neyre Tekbıyık Ersoy ve Dr. Ali Şefik birincilik ödülünü elde ettiler.

2021 Güneydoğu Enerji Forumu kapsamında düzenlenen yarışmaya katılan Yrd. Doç. Dr. Ersoy ve Dr. Şefik, yapılan yazılı ve sözlü jüri değerlendirmeleri sonucunda “Toplumda Enerji Verimliliği Alanında Bilgi Ve Farkındalığın Artırılması İçin Mobil Bilgi Yarışması Oyunu” projesi ile birincilik ödülünün sahibi oldular.

Yrd. Doç. Dr. Ersoy, tüm Dünyada her geçen gün enerji tüketiminin arttığını belirterek, “Enerji tüketiminin artması, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından sorun yaratıyor” dedi. Üreticilerin yeterli miktarda enerji üretebilmek için yatırımlarını artırmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Ersoy, artan enerji üretim maliyetlerinin ise elektrik fiyatlarının artmasına sebep olduğunu ifade etti.

Dr. Şefik ise yapığı konuşmada, günümüzde hem enerji tüketiminin hem de enerji üretiminin daha verimli bir şekilde gerçekleşmesinin önem arz ettiğini vurgulayarak, “Dolayısıyla, enerji verimliliğinin artırılması için yeni fikirlere ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

2021 Güneydoğu Enerji Forumu kapsamında düzenlenen ödül töreninde ödüller kazanan yarışmacılara takdim edildi.