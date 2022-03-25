UKÜ, Mağusa Ticaret Lisesi öğrencilerine yönelik atölye çalışması gerçekleştirdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından Mağusa Ticaret Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim atölyesi düzenlendi. Eğitim atölyesi UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği öğretim görevlisi Esat Kastambollu ve Gastronomi Bölümü öğrencileri tarafından verildi.

Mağusa Ticaret Lisesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği atölye çalışmasında; yemekler ve aşçılık, alanda güncel trendler, pişirme teknikleri ve temel soslar hakkında kuramsal bilgi verildi ve daha sonra ise söz konusu konularda uygulamalı olarak öğrencilerle birlikte çalışmalarda bulunuldu.

Atölye çalışması kapsamında liselerarası yetenek yarışmasına katılacak olan barista ve yemek dalındaki yarışmacı adaylarına da eğitim verildiğini aktaran Kastambollu, yarışmaya Barista dalında katılacak olan öğrenciler için Espresso kahve yapmanın incelikleri, latte kahvesinde kullanılan sütün hazırlama süreci gibi teknik bilgileri, yemek kategorisinde yer alacak öğrenciler için ise sepet yarışmasında öne çıkan dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirmede bulunulduğunu aktardı.

Eğitimde, teknik açıklamalar sonrasında örnek teşkil etmesi amacıyla uygulama yaptıklarını da aktaran Kastambollu ayrıca profesyonel aşçılar düzeyinde görsel şölene dönüşen tabaklama yapmanın püf noktalarını da öğrenciler ile paylaştı.

Bir gün boyunca devam eden atölye çalışmasının oldukça verimli geçtiğini belirten Kastambollu, ihtiyaç duyulması durumunda kendisi ve UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Gastronomi Bölümü öğrencilerinin farklı konularda yine katkı koymaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.