UKÜ Laboratuvar ve Ekipman Sayısını Arttırdı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2020-2021 Akademik Yılı güz döneminde de büyümeye devam ederek, artan öğrenci sayısı ve mevcut programlarına ek olarak yeni açılan programlarına yönelik nitelikli eğitim vermek amacıyla laboratuvar, makina, cihaz ve ekipman sayısını yenileyerek arttırdı.

UKÜ, 12 Fakülte ve 8 Yüksekokulda toplam 82 lisans ve 31 ön lisans programı yanı sıra Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı 95 yüksek lisans ile 29 doktora programı ile alanında iyi yetişmiş, akılcı, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, topluma faydalı mezunlar yetiştirmek amacıyla sınıflarda öğretilen teorik derslerin uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla son teknoloji laboratuvar ve makina/cihaz/ekipman artışı gerçekleştirdi.

Son teknoloji ekipmanlar

UKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Akün, laboratuvar ve ekipman konusunda her fakültenin farklı ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, her yıl belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda son teknoloji alımlar yapıldığını kaydetti.

Laboratuvar ve ekipmanlar hakkında bilgi veren Akün, “Diş Hekimliği Fakültesi’nde Klinik, Preklinik, Fantom laboratuvarları, Ameliyathane, Müşahede Odası, Tomografi Odası ve Alçı Odası; Tıp Fakültesi’nde tam teşekküllü Anatomi/Diseksiyon laboratuvarı ile ek Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya laboratuvarları; Sağlık Bilimleri Fakültesinde Anatomi, Diyaliz, İlk Yardım, Anestezi ve Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde ise Nöropsikoloji laboratuvarları eksiksiz olarak hizmet veriyor” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Akün, Bilim ve Teknoloji Binası kapsamında Mühendislik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Temel ve İnsanı Bilimler bünyesinde yer alan laboratuvarların yine eğitim amaçlı hizmet verdiğini ifade ederek, laboratuvarların aynı zamanda araştırma çalışmaları için kullanıldığını da hatırlattı. Yine yeni kurulan Mühendislik Laboratuvarları binasında hakkında da bilgi veren Akün, İnşaat, Makine ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümlerinin tüm laboratuvar ihtiyaçlarının yenilenen cihazlarla donatıldığını kaydetti.

Laboratuvar ve Ekipmanlar Yüksek Sayıda Uluslararası Yayın Yapılmasına Olanak Sağlıyor

Çevre Mühendisliği laboratuvarlarında katı, sıvı ve gaz analizleri gerçekleştiren, uluslararası üne sahip cihazların bulunduğunu aktaran Akün, burada gerçekleştirilen birçok çalışmanın yüksek sayıda uluslararası yayın yapılmasına olanak sağladığını da ifade etti.

Akün, son olarak Biyoteknoloji Araştırma Merkezi hakkında da konuşarak, tüm dünyada ve ülkemizde büyük bir sorun olan kanser konusunda bu merkez sayesinde UKÜ’lü öğrenci ve akademisyenlerinin araştırmalar yürüttüklerini ve uluslararası yayınlar yaptıkları bilgisini verdi.