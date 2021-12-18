UKÜ İşletme Kulübü öğrencileri STONITE taş üretimi fabrikasına teknik gezi gerçekleştirdi 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İşletme Kulübü öğrencileri Stonite taş üretim fabrikasına teknik gezi gerçekleştirdiler.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehrshad Radmehr Hashemipour danışmanlığında gerçekleştirilen teknik gezide, öğrenciler fabrika ortamında mermer üretiminin tüm aşamalarını yerinde inceleme fırsatı buldular.

Yrd. Doç. Dr. Hashemipour, öğrencilerin söz konusu teknik gezi kapsamında firma yapısı, üretim ve operasyon, pazarlama süreci, muhasebe ve müşteri profili hakkında bilgi edindiklerini de kaydetti.

Öğrencilerin üretim süreci yanı sıra üretim sonrasında kalite kontrolü yapılırken laboratuvar ortamında bulunduklarını da aktaran Hashemipour, öğrencilerin üretilen ürünlerin test edilme sürecinde inceleme fırsatı bulmalarının meslekleri açısından önemli olduğunu aktardı.

Hashemipour, İşletme Kulübü öğrencilerinin gezi süresince STONITE personeli ile iletişim halinde olduğunu da belirterek, öğrencilerin ayrıca üretilen ürünlerinin Türkiye, Avrupa ve diğer bölge ülkelerine ihracat süreci hakkında da bilgi edindiklerini dile getirdi.

İşletme Kulübü Akademik Danışmanı Hashemipour, teknik gezinin kulüp öğrencileri için önemli bir deneyim olduğunu da ifade etti.