DAÜ ile KTÖS arasında proje sözleşmesi imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) arasında, KTÖS’ün İskele’de sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak yapmayı planladığı sosyal tesisin projelendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Taraflar konuya ilişkin projelendirme sözleşmesini; 17 Aralık 2021 Cuma günü, saat 10:30’da, DAÜ Rektörlüğü’nde imzaladı. Sözleşmeye DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy ile KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil imza koydu. Törende; DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Koordinatörü ve Döner Sermaye İşletme Müdürü Hasan Kavaz, DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Hoşkara ile KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş de hazır bulundu.

İmzalanan sözleşme kapsamında, DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ile Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Hoşkara görevlendirildi. DAÜ KENT-AG; proje alanı için arazi analizi ve araştırma raporunun hazırlanması, katılımcı bir süreç ile SWOT analizi gerçekleştirilmesi, ilgili alan için vizyon ve strateji çalışması yapılması, ilgili alan için 2 ve 3 boyutlu sunumlarla sürdürülebilir tasarım kriterlerine uygun olarak mimari fikir projesi hazırlanması, fikir projesi için fizibilite çalışması yapılması, mimari uygulama projesinin hazırlanması ve Mimarlar Odası’ndan vize onayının alınması konularını üstlenecek.