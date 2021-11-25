“UKÜ hak etti”

Basketbolda UNİLig’e direk çıkmayı garantileyen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi koçu Emre Erol , Havadis’e konuştu.

Erol bu galibiyetin hem Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi hem de kendi açısından da çok önemli olduğunu açıkladı.

Herkesin alın teri var

Emre Erol yaptığı açıklamada “Öncelikle UNİLİG’‘i düzenleyenleri bu güzel organizasyon dolayısı ile canı gönülden kutluyorum . Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi erkek basketbol takımı ile benim ilk maçımdı. O bakımdan oyuncularımı bu maçta tanımaya başladım. Öncelikle kendilerinden bu maç için, teknik ve taktikten önce, mücadele etmelerini ve maçı ne olursa olsun bırakmamalarını istedim. Onlar da, öncelikle bu isteğimi yerine getirdiler ve sonuç olarak da verdikleri büyük emek sonucunda maçı kazandılar. Bu galibiyet sonrası, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, her maç daha iyi ve keyif veren, bizlerin ve izleyenlerin eğleneceği bir basketbol oynayacağız.

Bu galibiyet için takımımı ve teknik kadromuzu kutluyor, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni de verdikleri emek ve mücadele bağlamında takdirlerimi sunuyorum.”dedi