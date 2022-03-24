Ukrayna’ya destek videosu çeken Schwarzenegger Rus medyasının hedefi oldu

Arnold Schwarzenegger’in Rusya’nın Ukrayna istilasıyla ilgili “gerçeği” öğrenmeleri için Ruslara yaptığı videolu çağrı Kremlin yönetimindeki TV kanallarının tepkisini çekti.

Vladimir Putin’in istilasını destekleyenler şimdi aktörün sosyal medyada paylaşarak Rusya’yla duygusal bağından bahsettiği 9 dakikalık videodaki yorumları sebebiyle Schwarzenegger’e saldırıyor.

Aktör ve Cumhuriyetçi eski vali, video aracılığıyla hitap ettiği Ruslardan Kremlin’in istilaya dair söylediklerine inanmalarını, bunun yerine Rusya’nın Ukrayna’da yol açmakla suçlandığı zulümleri öğrenmelerini istemişti.

Schwarzenegger, Rusya’da savaşı protesto ederek hapse girme riskini göze alanların cesaretini övmeden önce, “Bu savaşı Kremlin’de iktidarda olanlar başlattı” demişti.

Aktör, “Bu Rus halkının savaşı değil” diye devam etmişti.

Rus haber kanalları başta 74 yaşındaki oyuncunun videosunu görmezden gelse de viral videonun Twitter’ın yanı sıra Rusya’da yaygın kullanılan Telegram’da da milyonlarca görüntülenmeye ulaşmasıyla ülkedeki TV sunucuları, bu videodan bahsetmek durumunda kaldı.

Daily Beast’in haberine göre TV sunucusu Vadim Gigin, kendi televizyon programı Vladimir Solovievon’la Pazar Akşamı’nda Schwarzenegger’i hedef alarak, “Bu yüz Amerikan emperyalizminin ve sömürgeciliğinin kapak sayfasıdır” dedi.

Sam Amca’nın karikatürü değil ama Hollywood üretimi bu Schwarz’dır.

Gigin, “Ta Kaliforniya’dan bize, burada yaşayanlara… gerçeği mi anlatacakmış? Bize yaklaşımları işte bu” diye devam etti.

Schwarzenegger video hitabına Rus halterci Yuri Vlasov’la tanışmasına, Vlasov’un ona bir kupa vermesine ve bugün bu kupayı hâlâ kullanmaya devam etmesine dair anekdotla başlamıştı.

Gigin, Schwarzenegger’in halterciyi o kadar da iyi tanımadığını, Vlasov’un Sovyetler Birliği‘nin dağılmasına karşı çıktığından bile haberdar olmadığını öne sürdü.

Habere göre Rus sunucu, “Vlasov ne el sıkışarak ne de hediye ettiği bardakla beyninin birazını [Schwarzenegger’e] geçirememiş” dedi.