Ukraynalılara nüfusa göre en fazla koruma statüsü verilen ülke Güney Kıbrıs

AB ülkeleri arasında, Ukrayna vatandaşlarına Şubat ayında en fazla geçici koruma statüsü verilen ülkenin nüfus bazında Güney Kıbrıs olduğu bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın, AB ülkeleri arasında geçici koruma statüsü verilen Ukraynalıların sayısında, nüfus oranı baz alındığında ilk sırayı aldığını yazdı.

Eurostat verilerine göre Ukraynalılara Şubat ayında Güney Kıbrıs’ta her bin kişiye 1,1 oranında gelecek şekilde özel koruma statüsü verildi.

Şubat ayında bin 35 Ukraynalı’nın bu statüyü edindiği, bunlardan 295’inin çocuk olduğu aktarıldı.