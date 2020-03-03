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Ukrayna’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

3 Mart 2020

Ukrayna Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlığı Merkezi Başkanı İhor Kuzin, İtalya’dan dönen bir Ukrayna vatandaşında koronavirüs vakasına rastlandığını söyledi. Bu vaka, Ukrayna’da tespit edilen ilk vaka oldu.

Reuters’a konuşan Kuzin’e göre, Ukrayna’da ilk koronavirüs vakasına rastlandı. Çernivtsi kentinde hastaneye kaldırılan Ukrayna vatandaşı, İtalya’dan, Romanya üzerinden seyahat ederek ülkesine döndü.

Sağlık Bakanı da ilk vakayı doğruladı

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko ise gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın durumunun stabil olduğunu ve eşinin evde karantinada bulunduğunu söyledi.

Lyaşko, “Dün dört şüpheli vaka olduğunu bildirmiştim. Bugün bunlardan biri doğrulandı” dedi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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