Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 300 asker kaybetti, 117 Ukraynalı çocuk yaşamını yitirdi

Ukrayna’ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 300 askerini, 99 uçağını, 123 helikopterini ve 509 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna’ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 99 uçak, 123 helikopter, 509 tank, 1556 zırhlı araç, 252 top, 80 roketatar sistemi ve 45 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1000 araç, 3 hafif sürat teknesi, 70 yakıt aracı ve 35 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​

117 çocuk öldü, 155’i yaralandı

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından bu yana hayatını kaybeden Ukraynalı çocuklarla ilgili bilgileri paylaştı.

Buna göre, Rus ordusunca bugüne kadar düzenlenen bombardımanlarda 548 eğitim kurumu hasar görürken bunlardan 72’si ise tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat’tan 22 Mart’a kadar ilk belirlemelere göre, 117 çocuk yaşamını yitirirken 155 çocuk da yaralandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı: Rus askeri para ödülü karşılığı tankını Ukrayna ordusuna teslim etti

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv, sosyal medyada bir Rus askerinin kendi isteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim olduğuna ilişkin iddiaları paylaştı.

Andrusiv, birkaç günden bu yana Rus askerleri tarafından kullanılan Ukrayna cep telefonu şirketlerine ait numaraların tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydederek, tespit edilen numaralara düzenli olarak “Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna para karşılığı askeri araçlarıyla birlikte teslim olma yöntemleriyle” ilgili bilgilerin mesaj olarak gönderildiğini aktardı.

Bunun sonucunda bir Rus askerinin kullandığı tank ile teslim olduğunu söyleyen Andrusiv, “Bir Rus askeri ödül karşılığı bize tankını teslim etti. Birkaç gün önce Mişa (Rus askerinin adı) bizi telefonla aradı. Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğüne onunla ilgili bilgileri verdik. Ona gideceği yer söylendi. O geldi. İnsansız hava aracından teslim olanın kendisi olduğundan ve bunun bir pusu olmadığından emin olundu. Sonra özel kuvvetler onu gözaltına aldı” dedi.

Teslim sonrası Rus askerinin tankta tek başına kaldığının ve tanktaki diğer Rus askerlerin savaş alanından kaçtığının tespit edildiğini aktaran Andrusiv, teslim olan Rus askerine ülkede yaşama imkanı ile savaştan sonra 10 bin dolar ödül verileceğini, ayrıca Ukrayna vatandaşlığı için başvurabileceğini bildirdi.