Ukrayna: Rus güçlerinin düzenlediği füze saldırısında 13 kişi yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Haziran 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Ukrayna: Rus güçlerinin düzenlediği füze saldırısında 13 kişi yaralandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Ukrayna

Rus güçlerinin Ukrayna’nın Dnipro kentine yönelik füze saldırısında 13 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Dnipro kentine saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırı sonucu iki katlı konutun hasar aldığını aktaran Zelenskiy, “Maalesef enkazda kalanlar var. Tüm servisler olay yerinde çalışıyor.” ifadesini kullandı.


Rus ordusunu, Ukrayna’ya yönelik terör saldırıları düzenlemekle suçlayan Zelenskiy, “Devletimize ve halkımıza karşı işlenen her şeyin sorumluluğunu Ruslar üstlenecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Dnipro Bölgesi Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, “Füze saldırısı sonucu şu anda toplam 13 yaralımız var. Bu çocuklardan 3’ü 6, 11 ve 15 yaşında.” açıklamasında bulundu.

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Tags:RusyaUkrayna
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