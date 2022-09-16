Ukrayna polisi: İzyum’da içinde 400’den fazla cesedin olduğu toplu mezar bulundu

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de bulunan toplu mezar için ‘Ruslar ayrıldıkları heryerde geride ölüm bırakıyor’ dedi.

Harkov bölgesi emniyetinden Serhiy Bolvinov tüm cesetler üzerinde ölüm nedenini belirlemek için inceleme yapılacağı söyledi.

Bolvinov bazı kişilerin hava saldırısı ve top ateşi ile öldüğünün göründüğünü de söyledi.

‘Bulunan en büyük toplu mezar’

Daha önce Buça kentinde de toplu mezar ortaya çıkarılmıştı.

Yetkililer bu mezarın işgalden kurtarılan bir kentteki en büyük mezar olduğunu aktarıyor.

Rusya sivillerin hedef alındığı iddiasını reddediyor.

Kentteki izlenimlerini aktaran BBC muhabiri Orla Guerin, etrafta tankların, zırhlı araçların olduğunu ama içme suyu ile elektriğin bulunmadığını aktarıyor.