Ukrayna: Karadeniz’deki 3 limanda tahıl sevkiyatı çalışmaları başladı

Ukrayna Donanması’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, tahıl sevkiyatına ilişkin çalışmalar Odesa, Çernomorsk ve Pivdennyi limanlarında yapılıyor.

Donanma, ihracatın başlamasıyla, kargo gemilerinin limanlara geliş ve gidişlerine eşlik edileceği bilgisini de paylaştı.

Ukrayna’dan daha önce yapılan açıklamada, bir kısım sevkiyatın bu hafta içinde yeniden başlayabileceği bilgisi yer almıştı.

İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı

Öte yandan, tahıl ürünlerinin sevki için İstanbul’da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi resmi olarak açıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merkezde Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve BM’den 5’er temsilci olacağını söyledi.

Akar, Karadeniz’den ticari gemilerin kaydının ve takibinin merkez tarafından yapılacağını belirtti.