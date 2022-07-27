Ukrayna: Karadeniz’deki 3 limanda tahıl sevkiyatı çalışmaları başladı
Ukrayna Donanması, tahıl ihracatına devam edilmesi için Karadeniz’deki 3 limanda çalışmaların yeniden başladığını doğruladı.
Ukrayna Donanması’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, tahıl sevkiyatına ilişkin çalışmalar Odesa, Çernomorsk ve Pivdennyi limanlarında yapılıyor.
Donanma, ihracatın başlamasıyla, kargo gemilerinin limanlara geliş ve gidişlerine eşlik edileceği bilgisini de paylaştı.
Ukrayna’dan daha önce yapılan açıklamada, bir kısım sevkiyatın bu hafta içinde yeniden başlayabileceği bilgisi yer almıştı.
İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı
Öte yandan, tahıl ürünlerinin sevki için İstanbul’da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi resmi olarak açıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merkezde Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve BM’den 5’er temsilci olacağını söyledi.
Akar, Karadeniz’den ticari gemilerin kaydının ve takibinin merkez tarafından yapılacağını belirtti.