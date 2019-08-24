Dünya

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov: Rusya’ya uyuşturucu satalım

24 Ağustos 2019
Ukrayna İçişleri Baknaı Arsen Avakov

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, ‘Rusya’ya uyuşturucu satma’ önerisinde bulundu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın değerlendirme toplantısında, Ukrayna Emniyet Müdürü Sergey Knyazev’in sene başından bu yana 5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini söylemesi üzerine, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov araya girdi.

Bakan , “Maliye Bakanı’na sesleniyorum. Bunları (uyuşturucuları) lütfen bizden satın alın. Paraya çok ihtiyacımız var. Gerekli yasal düzenlemeyi yapın. Toptan da veririm, rica ediyorum. Bu malları Rusya’ya yollayın, orada Dışişleri Bakanlığı’nın uçaklarıyla satıyorlar” dedi.

Bunun üzerine gülümseyen Maliye Bakanı Oksana Markarova, “Bu komik, ama yasal düzenleme olmadan imkânsız” yanıtını verdi.

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