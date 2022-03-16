Ukrayna: Harkiv’deki saldırılarda en az 500 sivil öldü

Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklama, Rusya tarafından Ukrayna’nın Harkiv bölgesine düzenlenen saldırılarda en az 500 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 21’inci gününde sivil yerleşim bölgelerini hedef almaya devam ediyor.
Rus birliklerinin binalara düzenlediği saldırıların ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada 24 Şubat’ta savaşın başlamasından bu yana Harkiv bölgesinde en az 500 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Harkiv’de enkaz altında kalan toplam 189 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi.
Rus güçleri Mariupol’da yaklaşık 400 sivili rehin tutuyor
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus güçlerin Mariupol’da yaklaşık 400 sivili rehin tuttuğunu duyurdu.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, yaptığı açıklamada, Rus güçlerin dün ele geçirdikleri şehir hastanesinden etrafa ateş açtığını belirtti.
Rusların ateş açarak, kenti terk etmek isteyen sivillere tehdit oluşturduğunu ifade eden Vereşuk, “Hastanede aralarında sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 400 sivil rehin tutuluyor.” bilgisini paylaştı.
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırı larında 2 bin 500’den fazla sivil hayatını kaybetmişti.