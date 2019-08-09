Ukrayna, 2015’ten beri ilk kez hava sahasına Rusya’nın uçağının girmesine izin verdi

Ukrayna hava trafiği kontrol güçleri, yasağa rağmen 2015 yılından beri ilk kez ülkenin hava sahasına Rusya’ya ait bir yolcu uçağının girmesine izin verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova izin için Ukrayna’ya teşekkür etti.

Ukrayna’da hava trafiğinden sorumlu Ukraeroruh’un, Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre, Rusya’ya ait bir uçak 2015’ten beri ilk kez Ukrayna hava sahasına girdi.

7 серпня 2019 року, пілот повітряного судна російської авіакомпанії «Глобус» Boeing-738 REG –VQBMG, виконуючи рейс… Украерорух/UkSATSE paylaştı: 8 Ağustos 2019 Perşembe

Rus havayolu şirket Globus Airlines’a ait Boeing-738 REG-VQBMG uçağı İtalya’nın Bari kentinden Rusya’nın başkenti Moskova’ya uçtu. Uygunsuz hava koşulları nedeniyle acil bir durumu önlemek isteyen uçağın pilotu, Ukrayna üzerinden uçuş izni aldı. Uçak Moskova’ya hareket ederken böylece Ukrayna hava sahasında 26 dakika kaldı.

Uçuş izni Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (USHÖ) uluslararası standartları ve Ukrayna Hava Hizmetleri’nin Uçuş Güvenliği Konseyi’nin aldığı 2 Aralık 2015 tarihli karar çerçevesinde verildi.

ZAHAROVA’DAN TEŞEKKÜR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yolcu uçağına uçuş izni verildiği için Ukrayna’ya teşekkür etti.

СМИ: «Украина разрешила российскому самолёту авиакомпании «Глобус», следовавшему из Италии в Россию, осуществить перелёт… Maria Zakharova paylaştı: 8 Ağustos 2019 Perşembe