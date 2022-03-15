Ukrayna: 13 bin 500’den fazla Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Mart’taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna’ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 500’den fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 81 uçak, 95 helikopter, 404 tank, 1279 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 36 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 640 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 9 İHA da kaybetti.

Sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru açıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise 15 Mart’ta sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru oluşturulmasının onaylandığını bildirdi.

Vereşuk, yaptığı açıklamada, “Aynı zamanda söz konusu koridorlar üzerinden Donetsk bölgesindeki Berdyansk kentinden Mariupol’e onlarca ton su, ilaç ve gıda ürünlerinden oluşan insani yardım kargosu ulaştırılacak. Mariupol sakinleri bu yardımı bekliyor” dedi.

İnsani yardım araçlarının dönüşte Mariupol’deki kadın ve çocukları Zaporojiye kentine tahliye edeceği bilgisini paylaşan Vereşuk, ayrıca Kiev bölgesindeki birçok köyden sivillerin güvenli bölgelere çıkarılacağını kaydetti.