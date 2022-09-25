Uganda’da ebola salgını: 5 bölgeye yayıldı

Daily Monitor’un haberine göre, teyit edilmiş ve şüpheli vakaların sayısı 31’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19’a çıktı.

Virüsün görüldüğü bölgelerin başkent Kampala, Kisoro, Kakumiro, Mubende ve Kyegegwa olduğu aktarıldı.

Virüsün yayılım merkezinin ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Kampala’ya giden otoyol üzerinde bulunan Mubende bölgesi olduğu belirtildi.

Ülkede 19 Eylül’de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.