FutbolSpor

UEFA’dan Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatını resmen açıkladı!

19 Nisan 2021
Şampiyonlar ligi'nde son 16 eşleşmeleri





UEFA Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak olan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı resmen açıkladı.





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19 Nisan 2021


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