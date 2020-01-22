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UEFA heyeti Kıbrıs’ın güneyine gidiyor

22 Ocak 2020

Kıbrıs (Rum) Futbol Federasyonu’nun (KOP) talebi üzerine UEFA’dan bir heyetin 27 Ocak Pazartesi Kıbrıs’ın güneyine gideceği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, son dönemde Kıbrıs’ın güneyindeki futbolda yaşanan şike iddiaları ve hakemlere yönelik bombalı saldırıların ardından Futbol Federasyonu KOP’un, durumun incelenmesi adına UEFA’dan yardım talep ettiğini, UEFA’nın talebe olumlu karşılık vererek şike incelemesinde uzman bir heyeti Pazartesi Kıbrıs’ın güneyine göndereceğini yazdılar.

Haberde, UEFA heyetinin Kıbrıs Cumhuriyeti Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı, Rum polisi, kulüp temsilcileri ve diğer ilgili birimlerle görüşeceği ve bahisler aracılığıyla futbol karşılaşmalarında şike yapılması konusunda rapor hazırlanması sürecine dair bilgi aktaracağı ifade edildi.



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