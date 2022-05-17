Üçüncü, Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı düzenlendi

​Polis Genel Müdürlüğü tarafından, 17 Mayıs 2022 tarihinde “Üçüncü Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi.

​Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda; Personel, Özlük Konuları ve Lojistik, Bina ve Teknik Teçhizatın Düzenlenmesi, Polis Eğitimleri, Araç Alımı ve İdamesi, Polislik Uygulamaları, İtfaiye Geliştirme Çalışmaları, Yabancılar ve Muhaceret, Dış Kurumlara Devredilmesi Gereken Görevler, Polisiye Uygulamalarda Coğrafik Bilgi Sistemlerinin Önemi ile Bilişim ve Alt Yapı Sistemleri konularında yaşanan sorunlar, ortaya konarak Polis Örgütünün mevcut durumunu geliştirmek amacıyla atılacak adımlar belirlenmiş ve çözüm önerileri ortaya konmuştur.

​Polis Örgütü bünyesinde üçüncüsü gerçekleştirilen çalıştaya; Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu TOPALOĞLU, Polis Genel Müdürü Ahmet SOYALAN, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Hüseyin SAĞIROĞLU, Polis Teşkilatında çeşitli birimlerde görev yapan polis mensuplarının yanı sıra, Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin ÇIRAKOĞLU ile Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Can KARA katılmıştır.