Kıbrıs
UBP’de Merkez Yönetim Kurulu belirlendi
Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi MYK'yı belirledi
UBP’den yapılan açıklamaya göre 13 kişiden oluşan kurula 40 kişi aday oldu. Yapılan seçimde kazanan üyeler şöyle sıralandı: “Lefkoşa: Aydın Soyer, Ahmet Savaşan, Hakan Fellahoğlu Gazimağusa: Cenk Özyalçın, Dilaver Bilgen, Özgür Dedeoğlu Girne: Selim Gökbörü, Atilla Mahmutoğlu İskele: Cahit Falyalı Güzelyurt: Ali Kandulu Lefke: Kenan Örgen Kadın Kotası: Selin Candemir Gençlik Kotası: Mehmet Aktunç” Seçim sonrasında konuşma yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, katılan ve katkı koyan herkese teşekkür ederek, “Birlikteliğimizle UBP kazanmıştır kaybeden yoktur” dedi.