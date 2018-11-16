UBP’de Merkez Yönetim Kurulu belirlendi

UBP’den yapılan açıklamaya göre 13 kişiden oluşan kurula 40 kişi aday oldu. Yapılan seçimde kazanan üyeler şöyle sıralandı: “Lefkoşa: Aydın Soyer, Ahmet Savaşan, Hakan Fellahoğlu Gazimağusa: Cenk Özyalçın, Dilaver Bilgen, Özgür Dedeoğlu Girne: Selim Gökbörü, Atilla Mahmutoğlu İskele: Cahit Falyalı Güzelyurt: Ali Kandulu Lefke: Kenan Örgen Kadın Kotası: Selin Candemir Gençlik Kotası: Mehmet Aktunç” Seçim sonrasında konuşma yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, katılan ve katkı koyan herkese teşekkür ederek, “Birlikteliğimizle UBP kazanmıştır kaybeden yoktur” dedi.