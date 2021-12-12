UBP milletvekili aday belirleme ve sıralama listesi açıklandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili aday belirleme ve sıralama seçiminin ardından onaylanan listeyi açıkladı.

Parti’nin, itirazların değerlendirilmesi, kontenjan adayları ve cinsiyet kotasının birleşmesiyle ortaya çıkacak resmi sonuçları ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor

UBP’den verilen bilgiye göre, Divan Başkanı tarafından açıklanan sayım sonuçları ve sıralama şu şekilde:

“LEFKOŞA

1 Olgun Amcaoğlu 5278

2 Ahmet Savaşan 4689

3 Sadık Gardiyanoğlu 4626

4 Hasan Taçoy 4159

5 Alişan Şan 3872

6 Savaş Atakan 3421

7 Zorlu Töre 3324

8 Özgür Arıkan 3090

9 Arif Sonuç 2898

10 Mehmet Aktunç 2829

11 Aydın Soyer 2793

12 Havva Dağsever 2376

13 Batu Beyit 2267

14 Fisun Özsun 2262

15 Nurcan Yardımcı 2216

16 Özlem Sefer 2084

17 Sevil Yölüer 1923

18 Hatice Özlem Şahin 1704

19 Hasan Yücelen 1693

20 Özlem Bendaşan 1480

21 Feyzi Hansel 1231

22 Fahri Onbaşı 863

23 Nihat Ekizoğlu 856

24 Batoul Peyravi 738

25 Ali Ratip Doğruer 654

MAĞUSA

1 Sunat Atun 5441

2 Dursun Oğuz 5132

3 Oğuzhan Hasipoğlu 4721

4 Hakan Dinçyürek 4690

5 Resmiye Canaltay 3986

6 Hüseyin Çavuş 2729

7 Meryem Boyacı 2650

8 Gürsel Uzun 2432

9 Bora Akkuş 2399

10 Derviş Ekşici 2391

11 Sultan Vural 2119

12 Elif Abiç 2092

13 Kemal Deniz Dana 1929

14 Ergin Ersoy 1553

15 Vesile E. Topçuoğlu 1471

16 Suat Yeldener 1431

17 Korhan Ekcan 808

GİRNE

1 Kutlu Evren 4337

2 Ünal Üstel 3779

3 Özdemir Berova 3182

4 Türel Öksüzoğlu 3174

5 Hasan Küçük 3050

6 Selim Gökbörü 2213

7 Mehmet Ali Tunçbilek 2176

8 Zalihe Damdelen 1993

9 Halit Bağman 1732

10 Münevver Çağın 1704

11 Mukaddes Turan 1540

12 Ahmet Arslan 1517

13 Yalçın Koçyiğit 1465

14 Rüyam K. Yönlüer 1375

15 Adnan Altan 1325

16 Fikret Öğdü 1290

17 Hüseyin Kayım 1279

18 Adnan Ademoğlu 1013

19 Atila Mahmutoğlu 1001

20 Cemil Karzaoğlu 734

İSKELE

1 Nazım Çavuşoğlu 3129

2 Yasemin Öztürk 2794

3 Emrah Yeşilırmak 2257

4 Osman Kırşan 1808

5 Halil Talaykurt 1747

6 Önder Sennaroğlu 1480

7 Ümit Özkıran 1098

8 Nuray Karakuş 871

9 Murat Civelek 797

10 Veli Gürpınar 596

GÜZELYURT

1 Ali Pilli 3565

2 Ziya Öztürkler 1911

3 Menteş Gündüz 1656

4 Tarkan Çeki 791

5 Cihan Kombos 451

LEFKE

1 Fırtına Karanfil 3904

2 Aytaç Çaluda 2396

3 Kenan Örgen 2124”