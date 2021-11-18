UBP Lefkoşa Kadın Kolları Kadın Sığınma Evi yararına kermes düzedi

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu himayelerinde, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Kadın Kolları tarafından, bugün, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Sığınma Evi yararına kermes düzenlendi.

Başkent Lefkoşa’da Sarayönü’nde düzenlenen kermese, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da katıldı.

Başbakan Sucuoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, eşinin himayelerinde, UBP Kadın Kolları tarafından kadın sığınma evi yararına düzenlenen kermesten “rekor bağış” toplandığını belirterek, UBP Kadın Kolları’na gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

“Ulusal Birlik Partisi’nin kadınları çok çalışkan, gençleri çok heyecanlı” diyen Başbakan Sucuoğlu, “Dün Güzelyurt’taydık. İnanılmaz bir heyecan ve kalabalık vardı. Her yerde Ulusal Birlik Partisi var. Tabii ki bunlar vesile, esas hedefimiz, 23 Ocak’taki erken seçimdir… Şu heyecanı ve motivasyonu da en üst düzeyde yaşıyoruz… Özlenen tablo birlik ve bütünlük” diye konuştu.

ECE SUCUOĞLU: KADININ EMEĞİ, KADININ GÜCÜ VE KADINA YARDIM” DÜŞÜNCESİYLE DÜZENLENDİ

Ece Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin Kadın Kollarının her yıl düzenli olarak sosyal amaçlı çeşitli etkinlikler düzenlediğine işaret ederek, bu etkinlikler kapsamında, bu yıl da, “Kadının Emeği, Kadının Gücü ve Kadına Yardım” sloganıyla, Kadın Sığınma Evi yararına bir kermes düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin “çok başarılı ve güzel” geçtiğini ifade eden Ece Sucuoğlu, kermese bağışlarıyla katkı koyan ve destek veren tüm bağışçılara ve kuruluşlara da teşekkürlerini iletti.

SİBEL TATAR: “KADIN SIĞINMA EVİ, ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK İHTİYAÇLARINDAN BİRİSİ… MAALESEF HALEN TAMAMLANAMADI”

Sibel Tatar da, kermeste yaptığı konuşmada, Ulusal Birlik Partisi’nin Kadın Kolları’nın Kadın Sığınma Evi yararına kermes düzenlediğine işaret ederek, “Çok da güzel bir amaç için bugün burada emek sarf ediyorlar. Kermesten elde edilecek tüm gelir Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak. Ben de, kadınlarımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kadın sığınma evinin ülkenin “en büyük ihtiyaçlarından birisi” olduğunu vurgulayan Sibel Tatar şöyle konuştu:

“Kadın sığınma evi, ülkemizin en büyük ihtiyaçlarından birisi. Maalesef halen tamamlanamadı. Çok büyük bir ihtiyaç, dolayısıyla umarım buradaki katkılar ve hayırseverlerin katkısıyla, kadından kadına destek olur ve sığınma evimizi de bir an önce hayata geçiririz.”