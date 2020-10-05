UBP-HP’NİN BENZİN FİYATLARINDAKİ OYUNU

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü değişimler, resmi olarak kullandığımız Türk Lirası’nın sürekli değer kaybı nedeniyle de Kuzey Kıbrıs’ta, benzin fiyatlarının artış hızının diğer ülkelere göre hep daha fazla olmasına neden olmuştur.

Bilindiği üzere bizde benzin fiyatları belirli sürelerle Dünya’daki petrol fiyatlarına göre belirlenmekte ayrıca Bakanlar Kurulu’nun alacağı karar çerçevesinde Fiyat İstikrar Fonu (FİF) miktarına göre de fiyatlarda artış, azalış veya sabit tutma yönünde kararlar üretilmektedir.

Buraya kadar her şey normal ta ki UBP-HP Hükümetinin hem Dolar hem de Türk Lirası cinsinden Dünya Petrol Fiyatlarındaki ciddi düşüşü benzin pompa fiyatlarına yansıtmamasına kadar.

Bu durumu verilerle şöyle ifade edebilirim.

UBP-HP Hükümetinin kurulduğu gün olan 22 Mayıs 2019 tarihinde 1 Dolar 6.10 TL, Brent Petrolün Varili 72 Dolar yani 439 TL iken bugün Doların ciddi oranda yükselerek 1 Doların 7.77 TL olmasına karşın, Brent Petrolün Varil Fiyatının 39 Dolara gerilemesi ile Brent Petrol Varil Fiyatı 303 TL’ye düşmüştür.

Yani UBP-HP Hükümetinin icraata başladığı günden bugüne kadar dövizin fırlamasına karşın Türk Lirası cinsinden Brent Petrolün Varil Fiyatı %30.98 gerilemiştir.

Bu durumda benzinin pompa fiyatlarında, hükümetin kurulduğu güne göre bir düşüş olması gerekmekteyken tam aksine artış olmuştur.

22 Mayıs 2019’da 95 Oktan Benzinin litresi 5.41 TL iken bugün %6.84 zam ile 5.78 TL’ye, Euro Dizelin litresi 5.01 TL iken %6.19 zam ile 5.32 TL’ye yükseltilmiştir.

Diğer taraftan ise Türkiye’de 22 Mayıs 2019’da 95 Oktan Benzinin litresi 7.04 TL iken bugün %5.26 indirim ile 6.67 TL’ye, Motorinin Litresi 6.46 TL iken %8.66 indirim ile 5.90 TL’ye gerilemiştir.

Tüm bu resmi verilere rağmen hala daha Maliye Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu’nun TV ekranlarına çıkarak “Dövizin durumu ortada, 16 aylık hükümetimiz döneminde benzine sadece bir kez zam yaptık” demesi kanımca halk ile alay etmektir.

Yapılması gereken ise üretim açısından ve genel fiyatlar açısından yani hayat pahalılığı açısından çok önemli bir girdi maliyeti olan benzin fiyatlarında ilgi mevzuatlar uygulanmalı ve halka yanlış bilgiler vermekten vazgeçerek benzin fiyatlarında güncel veriler çerçevesinde indirime gidilmelidir.