Kıbrıs

UBP Cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak

17 Ocak 2020

Ulusal Birlik Partisi (UBP) yetkili organları, partinin nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayını saptamak üzere yarın toplanacak.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu saat 12.30’da toplanarak partinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile ilgili son değerlendirmeleri yapacak.

Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından saat 14.00’te Parti Meclisi toplanacak.

Tüzük gereği Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu’ndan gelen kararı da dikkate alarak UBP’nin Cumhurbaşkanı adayını saptayacak.

UBP Tüzüğünün 34’üncü maddesinin 8’inci fıkrası partinin Cumhurbaşkanı adayını saptama görevini Parti Meclisi’ne verdiği bildirildi.



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