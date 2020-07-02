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Twitter Trump’ın paylaştığı fotoğrafı sildi

2 Temmuz 2020
Trump twitter


Twitter ABD Başkanı Donald Tump’ın platfromda paylaştığı fotoğrafı telif haklarını ihlal ettiği iddiası ile yayından kaldırdı.

Mikro blog platformu Twitter ABD Başkanı Trump’ın paylaştığı fotoğrafı sildi.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan habere göre, Twitter söz konusu adımı fotoğrafın telif hakları kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile attı.

Aynı habere göre, Trump’ın Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafın haklarını elinde bulunduran New York Times sosyal medya platformuna Trump’ı şikayet etti.

Bu şikayet üzerine harekete geçen Twitter Trump’ın paylaştığı fotoğrafı kaldırdı ve altına “Bu fotoğraf, haklarını elinde bulunduran kurum tarafından yapılan başvuru sonrası kaldırılmıştır” notu düşüldü.

Twitter geçtiğimiz dönemde Trump’ın, ırkçılıkla ilgili “yalan haberler” konusunda paylaştığı videoya, “manipüle edilmiş medya” etiketi eklemişti.


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