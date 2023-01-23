Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması’nın düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü bugün Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim arasında imzalandı.

Protokole Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz imza koydu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda yer alan imza töreninde Bakanlık ve KKTC Telsim yetkilileri ile liselerin müzik öğretmenleri de hazır bulundu.

– Çavuşoğlu: “Bizimle birlikte paydaşların da gençlerimize sahip çıkması ülkenin kalkınmasına katkı koyuyor”

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Telsim Freezone Müzik Yarışması’nın bu yıl 9’uncusunun düzenleneceğini anımsatarak, öğrencilerin emeklerine, verdikleri desteklerden ve çabalarından dolayı öğretmenlere ve bu emeğe vizyon ve motivasyon kattığı için Telsim’e teşekkürlerini iletti.

Bir ülkenin kalkınmasının sadece devletin kurumlarıyla olamayacağını, paydaşların kendileriyle birlikte gençlere, geleceğe sahip çıkmasıyla ülkenin kalkınmasına, kurumsallaşmasına büyük katkı sağlandığını söyleyen Çavuşoğlu, öğrencilerin bu yarışmalarda ortaya koyduğu performansın takdire şayan olduğunun altını çizerek, diğer branşlarda da bu gibi geleneksel yarışmaları yapma hedefinde olduklarını kaydetti.

“Bu küçük coğrafyada bu kadar büyük yeteneklerin olduğunu bu gibi yarışmalar olmasa göremezdik” diyen Çavuşoğlu, bu çocukların eğitim anlamında dünyaya yayılmasının bu yeteneklerin de yayılması anlamına geleceğini ve yeteneklerin gelişmesiyle dünyaya ülkenin sesinin daha iyi duyurulabileceğini belirtti.

Dipkarpaz’dan Lefke’ye kadar tüm okulların bu yarışmaya katılması temennisinde bulunan Çavuşoğlu, hedeflerinin yetenekli öğrencilerin mezun olduktan sonra da spor, sanat gibi dallarda gerek profesyonel olarak gerekse hobi olarak kendilerini geliştirmeye devam etmesi olduğunu ifade etti.

-Tüz: “Gençlere yapılan yatırımların dönüşleri çok hızlı bir şekilde ülkelere yansımaktadır”

Milli Eğitim Bakanlığı ile bu yıl 9’uncu Freezone Müzik Yarışması’nı düzenliyor olmaktan duyduğu gururu ifade ederek konuşmasına başlayan Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise, ülkelerde ekonomiye yön verenlerin gençler olduğunu, gençlere yapılan yatırımların dönüşlerinin hızlı bir şekilde ülkelere yansıdığını kaydetti.

Desteklerinden ve çalışmalarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı’na, ilgilerinden ve emeklerinden dolayı gençlere ve öğretmenlere teşekkürlerini ileten Tüz, geçmiş yıllardaki başarılı performanslara dikkat çekerek, gelecek yıllarda da büyük bir gururla bu gençlerin başarılarını izliyor olacaklarını söyledi.

“Bütün liseleri, bütün öğretmenleri Telsim Freezone Yarışması’na katılımlarını beklemekteyiz” diyen Tüz, geçen yıllarda ciddi anlamda bir katılım olduğuna işaret ederek, bu yıl da başarılı bir şekilde bu organizasyonu gerçekleştireceklerine inandığını kaydetti.

– 9’uncu Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması

“İçindeki yeteneği keşfet” sloganıyla bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın son başvuru tarihi 28 Şubat.

En iyi kız solist, en iyi erkek solist, en iyi enstrüman performansı, en iyi sahne performansı, en iyi icra, en iyi orkestra ve Kamran Aziz Özel Ödülü kategorilerinde ödüllerin verileceği yarışmanın finali 18 Mayıs’ta yapılacak.