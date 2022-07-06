TUTDER: Halka çektirilen eziyetin hesabını kim verecek?

Elektrik kesintileri ve kesintilere geniş halk kitlelerinin tepkileri sürerken Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) tarafından yapılan açıklamada “ halka çektirilen eziyetin hesabını kimin vereceği ?” soruldu.

İki gün boyunca eriyen ulusal serveti kimin tazmin edeceğini soran TUTDER Yönetim Kurulu’nun basın yoluyla kamuoyu ile paylaştığı açıklama şöyle:

“ KKTC halkının iki gün boyunca süren elektrik işkencesinin hesabını kim verecek maddi ve manevi zararı kim ödeyecek?

40 derece sıcakta bırakılan yeni doğmuş bebekleri çocukları, nefes almakta zorlanan yaşlılarımızı, makineye bağlı hastalarımızı yaşadıkları işkenceden dolayı kim tazmin edecek? Hangi tazminat yaşatılan bu işkenceye karşılık gelir?

Buzdolaplarında bozulan yiyeceklerin, restoranların atmak zorunda kaldıkları gıda ürünlerini, işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafımızı, gücü olup jeneratör kullanan işletmelerin yakıt paralarını kim tazmin edecek? İki gün boyunca eriyen ulusal servetimizi kim tazmin edecek?

Ve en önemlisi kim insanca ortaya çıkıp da “özür dileriz bu bizim hatamızdı” diyecek.

Biz TUTDER olarak cevap alana dek hesap sormaya devam edeceğiz. KKTC halkının çektiği yeter artık. Şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük KKTC siyasetinde norm haline gelene dek sorularımızı sormaya devam edeceğiz.

Birlikte Sorumluyuz ” Lha