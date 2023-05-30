TUTDER: Dağıtım araçlarının üzerine Şampiyon Melekleri simgeleyen tasarım giydirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSürmanşet

TUTDER: Dağıtım araçlarının üzerine Şampiyon Melekleri simgeleyen tasarım giydirildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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TUTDER: "Dağıtım araçlarının üzerine Şampiyon Melekleri simgeleyen tasarım giydirildi"

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) , ISIAS Oteli enkazında yitirilen Şampiyon Meleklerin aileleri tarafından yürütülen çalışmalara destek kararlarını anımsatarak, üye işyerlerinin dağıtım araçlarının üzerine Şampiyon Melekleri simgeleyen tasarımı giydirdiğini belirtti.

 TUTDER tarafından yapılan yazılı açıklamada “Amacımız ülkenin her yanını dolaşan dağıtım araçlarımız vasıtasıyla Şampiyon Meleklerimiz adına  yürütülen davalarının unutulmamasını sağlamaktır” denildi.


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Tags:Şampiyon Meleklertutder
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