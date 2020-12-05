Türkiye’ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaptırım kararı alacağını ve bunların yalnız kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli de olacağını söyledi.

Yunanistan merkezli özel Skai TV kanalına konuşan Schinas, “Türkiye her şeyi yanlış yaptı. Yalnız Avrupa’yı değil; herkesi karşısına almak için elinden geleni yaptı. Bunun da maliyeti vardır” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN AB VE ABD İLİŞKİLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK”

Schinas, 10-11 Aralık’ta toplanacak AB zirvesinde Türkiye’ye yönelik yaptırımların masaya yatırılacağını belirterek, “Bu uygulamalar yalnız kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli olacak ve Türkiye’nin AB ve ABD ilişkileri yeniden değerlendirilecektir” dedi.

BBC Türkçe’den Stelyo Berberakis’in aktardığına göre Schinaz, “Son derece kritik bir aşamada bulunuyoruz. İlk devre AB’nin Aralık zirvesinde oynanacak. Ancak derin bir zamanlaması olacağından bunu daha geniş açıdan görmemiz lazım” ifadelerini kullandı. Yunan asıllı olan Komisyon Başkan Yardımcısı ve eski sözcü Schinas, “Yunanistan’ın Türkiye konusunu Türk ve Yunan ilişkileri düzeyinden Türkiye-AB ilişkileri düzeyine çekmiş olmasının büyük bir diplomatik kazanım olduğunu” belirtti.