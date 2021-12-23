TÜRKİYENİN YENİ PARASI DOLAR

Kuzey Kıbrıs’ta Euro’ya geçiş tartışılırken, Türkiye, TL nin erimesini durdurmak amacıyla DOLAR’a HIZLI bir geçiş yaptı.

Tayyip Erdoğan’ın faize karşıyım şeklindeki açıklamaları, TL yi yabancı paralar karşısında eritirken, Erdoğan yeni bir hamle ile, doları ana para ilan etti.

Şu anda, anlık olarak düşüşe geçen yabancı paralar, bir müddet sonra daha hızlı bir şekilde yükselecektir.

Yeni ekonomik politikalarla, dövizini BOZDURUP, 3-6 veya 12 aylık vadeliye yatıracak olan bir kimse, doların artış oranına göre ek bir gelir elde edecektir.

Bu açıklanan yeni politika ile amaç, halkın elindeki döviz rezervini bankalara çekmek ve ekonomiye kaynak aktarmaktır.

Ancak bu yeni politika ile, hükümet TL nin kullanılabilecek bir para olmadığını kabul etmektedir.

Döviz bulamayıp, parasını TL olarak bankalara yatıranların durumu hakkında henüz net bir açıklama olmadığı için, bir müddet sonra, hesabı TL olanlar bankalardan paralarını çekip, dolara çevirmek zorunda kalacaklardır.

Bu dolara yönelme zorunluluğu, piyasalarda doların yeniden yükselmesinden başka bir işe yaramayacaktır.

TL yi dolara çevir, bankalarda doları TL ye çevirerek, dolara endeksli yeni politikalardan gelir elde etmeyi bekle. Yeni politikanın uygulamalarından biri kesinlikle bu olacaktır.

Tl den kur farkından faydalanarak ek faiz almaya çalışanlar, bir müddet sonra, bankalardan bekledikleri geliri elde edemediklerini görünce, kaçınılmaz olarak yeniden dövize yöneleceklerdir.

Erdoğan’ın yeni politikasının püf noktası, dolar karşılığı gelir elde etmek için TL ye çevrilen para, 3-6 veya 12 ay içerisinde REHİN tutulacaktır.

Paraya ihtiyacınız olması halinde, TL yatırımınızı süresinden önce çekmeniz durumunda, döviz artışından herhangi bir şekilde ek gelir elde edemeyeceksiniz.

Türkiye’de bankaya yatırılan dövizler TLye çevrilirken, doların artışına bağlı olarak , ek gelir elde EDEBİLME şansına erişirken, paralarını TL yerine niye DOLAR olarak tutmasınlar. Nasılsa, TL nin dolar karşısında değer kaybedeceğini devlet, bu kararla herkese ilan etmiştir.

Kuzey Kıbrıs’a gelince

Türkiye’nin bile bankalardaki yatırımları stabl bir para birimine bağlaması, TL ye ARTIK kimsenin güvenmemesi, Kuzey Kıbrıs’ta stabl bir para birimine geçiş eğilimlerini arttıracaktır.

Üretim ile ilgili tüm girdiler, tüm TÜKETİM MADDELERİ Kuzey Kıbrıs’ta zaten yıllardan beri DÖVİZ BAZINDADIR.

Yapılması gereken şey ise, gelirlerin döviz bazında tespit edilip, ilan edilmesidir.

Türkiye kendi parasını DOLARA ENDEKSLERKEN, Kuzey Kıbrıs’ın talebini eleştirecek hiçbir gerekçesi artık yoktur.

Euro’ya geçiş talebinin ve bu uğurda mücadelenin SİYASİ SONUCU ise, KIBRIS’TA ÇÖZÜM ‘ün aciliyetinin ön plana geçmesidir.

Ocak ayındaki seçime gidilirken, muhalefet partilerinin, TL nin erimesinin SİYASİ SONUÇLARINI halka anlatması zorunluluk haline gelmiştir.