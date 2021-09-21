Türkiye’nin yakaladığı IŞİD militanı Avrupa’da saldırı yapacaktı

Fransa yargısı geçtiğimiz yıl 30 yıl hapis cezasına çarptırılan terör örgütü IŞİD sorumlularından Tyler Vilus ’un 13 Eylül’de başlayan temyiz davası sürüyor.

Duruşmada mahkemeye sunulan deliller ile Fransız vatandaşı Vilus’un 2015 yazında Suriye’den Avrupa’ya bir saldırı düzenlemek için yola çıktığı, ancak terör saldırısı planının İstanbul Atatürk Havaalanı’nda yakalanmasıyla bozulduğunu ortaya çıktı.

31 yaşındaki Vilus, internet aracılığıyla IŞİD’a militan toplamakla suçlanırken, Suriye’de 2013-2015 yılları arasında işlediği suçlar hakkında ifade verdi. Mahkeme geçen yıl Temmuz ayında sanığa 30 yıl hapis cezası vermişti.

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığı habere göre, Vilus temyiz davasında suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak. Kararın bugün verilmesi bekleniyor.

Müslüman olan Antil kökenli Vilus savunmasında IŞİD’tan Moritanya’ya kaçmak için ailesiyle birlikte Suriye’den ayrıldığını ifade etti. Vilus, 2020’deki duruşması sırasında terör saldırısı gerçekleştirmek için Avrupa’ya dönmeye çalıştığını itiraf etmişti.

Vilus ifadesinde, Suriye’de iki buçuk yıl süren savaşın ardından 2015 yılında yeni bir “cephe” aramaya başladığını söyledi. O dönem IŞİD, Irak ile Suriye’nin kuzeydoğusundaki geniş alanları kontrol ediyordu ve çatışmalar Suriyeli muhalif örgütler ile IŞİD arasındaki saha çatışmalarıyla sınırlıydı.

Özel Ceza Mahkemesi Başkanı tarafından açıklanan karar metnine göre, terör örgütünün orta düzey yöneticilerinden olan Vilus o dönem bir saldırı gerçekleştirmek için Avrupa’ya gitmeye karar verdi.

Kasım 2015’te 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarının koordinatörü olan Abdülhamid Abaaoud’a da bu planını sundu.

Savcılar, bahsi geçen iki teröristin IŞİD’ın Mücahirin Tugayı’ndan olduğu sonucuna vardı.

Vilus ifadesinde, “Abaaoud bana bir ekiple çıkmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de ona yalnız çalışmayı tercih ettiğimi söyledim” dedi.

Suriye’nin doğusundaki Şaddadi’de sakalını keserek elindeki silahları ailesine teslim etti. Gitmesine bir saat kala, ne yapmayı planladığını anlatmak ve veda etmek için en iyi arkadaşıyla buluşmaya gitti.

Türkiye sınırını geçen Vilus, otobüsle İstanbul’a gitti. Bir hafta boyunca orda kaldı ve Abaaoud’un kendisine verdiği İsveç pasaportunu, bir fotoğraf ile başka bir kişinin adını test ederek geçirdi. İşlerinin iyi gittiğini düşündü ancak bu pasaportlar Türk güvenliğinin eline geçti.

Vilus, belirli bir hedef belirlemediğini, bunun yerine seyahat kolaylığı sağlamak ve saldırıya hazırlanmak için Schengen alanı içindeki bir ülkeye yerleşmeye çalıştığını iddia etti.

Temmuz’da Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a bir bilet aldı ancak uçağa binmeden önce Türk polisi pasaportunu kontrol ettikten sonra kimliğini açığa çıkarttı. Üç hafta idari gözaltında tutulduktan sonra terör zanlısı Fransa’ya sınır dışı edildi. Terör şüphelisi 2020 Temmuzu’nda 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.