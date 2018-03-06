Türkiye’nin konuştuğu talihsiz olayda ikinci şok! Bu kez kızı düştü

Şanlıurfa’da doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tarihi kalede fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ’ın kızı S.D. de babasının düştüğü yeri görmek için çıktığı kaleden düşerek ağır yaralandı.

DOĞUM günü olan 1 Ocak’ta arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa Kalesi’ne çıkan Halil Dağ, fotoğraf çektirmek isterken ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetmişti. Halil Dağ’ın 16 yaşındaki kızı S.D. de babasının düştüğü yeri görmek isterken kaleden düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanarak aşağı düşen S.D., Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerince olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan S.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BABASININ KALEDEN DÜŞTÜĞÜ ANI YANSITAN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ’ın düşme anına ait cep telefonu ile güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayanın üzerinden yere atlamak isteyen Dağ’ın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştüğü görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.