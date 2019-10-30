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Türkiye’nin en sevilen sunucu ve oyuncusu Alp Kırşan’ın tercihi de Döveç Group oldu

30 Ekim 2019
Alp Kırşan, Döveç Group

Kıbrıs’ta ev sahibi olan ünlü isimler arasına Alp Kırşan’da katıldı. Türkiye’nin sevilen sunucu – oyuncusu Alp Kırşan Kuzey Kıbrıs’taki evi için Döveç Group of Companies’i tercih etti.

Geçtiğimiz günlerde evini teslim almaya gelen ünlü sunucu memnuniyetlerini dile getirdi. Kaliteli ve güvenilir bir firma olduğu için Döveç Group’u tercih ettiğini belirten Kırşan, zamanında teslim aldığı ev için övgü dolu sözler söyledi.

Alp Kırşan muhteşem denizi ve bakir koyları nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ta yatırım yapmayı tercih etti.

Satış ve satış sonrası hizmet sürecinin tamamında yakından ilgilenen Satış Yöneticisi Buğçen Döveç, ünlü sunucuya teşekkür etti.



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