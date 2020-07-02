Türkiye

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti

2 Temmuz 2020
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, vaka, covid 19, test, ölüm, sağlık

Türkiye’de vaka sayıları düne göre azaldı. 2 Temmuz’da açıklanan verilere göre; 1186 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 202 bin 284’e ulaştı. 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5167’ye yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 49 bin 714 test yapıldı ve 1186 yeni vaka tespit edildi. 17 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerin ardından Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 167’ye, toplam vaka sayısı ise 202 bin 284’e yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, vaka, covid 19, test, ölüm, sağlık

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 177 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca’nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1543 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta sayısı 176 bin 965’e yükseldi. Toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1067, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 372 oldu.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Dönmez: 7’nci sondajımız Kıbrıs’ın batısında devam ediyor

Dönmez: 7’nci sondajımız Kıbrıs’ın batısında devam ediyor

28 Haziran 2020
Photo of YKS maratonunda ikinci gün

YKS maratonunda ikinci gün

28 Haziran 2020
Photo of Adana’da erkek cesedi bulundu

Adana’da erkek cesedi bulundu

28 Haziran 2020
Photo of Ordu’nun Yazlık Mahallesi’nde herkesin soyadı Sarı

Ordu’nun Yazlık Mahallesi’nde herkesin soyadı Sarı

28 Haziran 2020
Photo of Türkiye’de PCR testi ücretleri belli oldu

Türkiye’de PCR testi ücretleri belli oldu

27 Haziran 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

27 Haziran 2020
Photo of Kablolar çalındı, 15 bin nüfuslu mahalle 4 yıldır internetsiz

Kablolar çalındı, 15 bin nüfuslu mahalle 4 yıldır internetsiz

27 Haziran 2020
Photo of YKS’nin ilk oturumu Türkiye ve Lefkoşa’da yapılıyor

YKS’nin ilk oturumu Türkiye ve Lefkoşa’da yapılıyor

27 Haziran 2020
Photo of Türkiye’de iyileşenlerin sayısı 167 bin 198’e yükseldi

Türkiye’de iyileşenlerin sayısı 167 bin 198’e yükseldi

26 Haziran 2020
Photo of Antalya’da yeni doğmuş bebek cami avlusuna terkedildi

Antalya’da yeni doğmuş bebek cami avlusuna terkedildi

26 Haziran 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı