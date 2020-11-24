Türkiye’den Ege’deki 6 ada ile ilgili Navtex

Yunanistan, gerilimin azaltılmasına yönelik diyalog çabalarına rağmen uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarına devam ediyor.

Atina yönetimi Ege Denizi’ndeki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarına askeri sevkiyat yaptı.

Türkiye 3 ayrı Navtex yayınladı

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, Ahikerya ve Batnoz adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.

Diğer Navtex duyusunda ise Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği ifade edildi.

Yine İzmir istasyonu tarafından yayınlanan son Navtex duyurusunda ise Sakız ve Sisam adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.