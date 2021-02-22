Türkiye’den Ege ve Akdeniz’de büyük tatbikat

Tatbikatla TC Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumları değerlendirilecek.

Görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesinin de hedeflendiği tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alacak

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alacak.

İnsansız Hava Araçları’nın, deniz harekat alanında operatif ve taktik seviyede kullanımının sağlanacağı tatbikatta, gerçek harekat ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı su üstü ve hava savunma atışları yapılacak.