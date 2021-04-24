Türkiye’den Biden’ın ‘soykırım’ açıklamasına art arda sert tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak ‘soykırım’ açıklamasında bulunmasına Ankara’dan art arda sert tepkiler geldi.

ÇAVUŞOĞLU: SÖZCÜKLER TARİHİ DEĞİŞTİREMEZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ‘soykırım’ demesi üzerine açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, “Sözcükler tarihi değiştiremez. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz” derken, “Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: AÇIKLAMAYI KABUL ETMİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı ise “ABD Başkanı’nın 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bakanlık, “Tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı’nın açıklamasının hiçbir değeri bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

ALTUN: ABD NE YAZIK Kİ LOBİLERİN TALEPLERİNE DİZ ÇÖKMÜŞTÜR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından “Biden yönetiminin 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz. Washington’un onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz, üzücü bir gün yaşıyoruz. ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüştür” açıklamasıyla Biden’ın sözlerine tepki gösterdi.

KALIN: KENDİ TARİHİNE VE BUGÜNÜNE BAKMASINI TAVSİYE EDİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, “Tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını tekrar eden ABD Başkanının açıklamasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. ABD Başkanına kendi tarihine ve bugününe bakmasını tavsiye ediyoruz.” açıklamasıyla Biden’ın sözlerine tepki gösterdi.

BAKAN GÜL: BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Tarihleri soykırım ve ırkçılık suçlarıyla dolu bir sabıka kaydından ibaret olanların art niyetli beyanları bizim için yok hükmündedir. Hukuk ve tarih önünde de bir kıymetiharbiyesi yoktur. Anadolu, insanlık ailesine asırlardır ilham kaynağı olmuştur, olmaya da devam edecektir.”

BAKAN SELÇUK: BU İFTİRALAR YOK HÜKMÜNDEDİR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarih arşivlerinin gerçeğin aynası olduğunu, siyasi hezeyanlara değil, yaşanmışlıklara dayandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Biz, evlatlarımıza tarihi, bilimin yol göstericiliğinde çarpıtmadan anlatıyoruz. Hem tarihi hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir.”ÇELİK: BU AÇIKLAMAYI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Biden’ın açıklamalarına, “Bu açıklama, Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmeye çalışan çevrelere destek veren bir açıklama olmuştur. Bu açıklamayı şiddetle reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz. Bize göre bu mesele tarihçilerin ve bilim insanlarının tartışması gereken bir konudur. Sn Cumhurbaşkanımızın arşivlerin araştırmacılara açılması ve tarihçilerin vereceği karara uyalım çağrısı da ortadadır. Biden açıklaması tarihsel dayanağı olmayan bir açıklamadır. ABD Başkanı Biden’ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.” sözleriyle tepki gösterdi.

KURTULMUŞ: BU İFTİRAYI ATANLARA DÖKTÜKLERİ KANLARI, KURUTTUKLARI NESİLLERİ HATIRLATIRIZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Joe Biden’ın sözlerine, “Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye’ye bu iftirayı atanlara, Vietnam’da, Bağdat’ta, Felluce’de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki’ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

KILIÇ: BU TAVIR TARİHİ GERÇEKLERDEN KOPUKTUR

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç: ABD Başkanı Biden’ın sözlerine, “ABD yönetiminin ortaya koymuş olduğu yaklaşım bizim nezdimizde kabul edilemez. Bu tavır, tarihi gerçeklerden kopuktur ve ABD iç siyasetindeki sığ lobicilik faaliyetlerinin bir yansımasıdır. Tarih, gerçekle ilgisi olmayan haksız hukuksuz bir iddiadan yana tavır koyan ABD yönetimini asla affetmeyecektir” açıklamasıyla tepki gösterdi.