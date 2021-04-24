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Türkiye’den Biden’ın ‘soykırım’ açıklamasına art arda sert tepkiler

24 Nisan 2021
türkiye biden açıklamasına tepki





ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ‘soykırım’ açıklamasına Ankara’dan art arda tepkiler geldi.





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24 Nisan 2021


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