“Türkiye’deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi”

Koronavirüs Türkiye’de ilk olarak 11 Mart günü tespit edilirken salgında 2 aylık süreç geride kalacak. Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca günlük olarak hastalıkla ilgili verileri paylaşırken güzel haberi de verdi.

“YENİ VAKA SAYISININ EN DÜŞÜK OLDUĞU GÜN, BUGÜN”

Son 20 güne göre yeni vaka sayısının en az olduğu günü yaşadığımızı belirten Bakan, şunları yazdı: “Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.”

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3 BİN 500’Ü GEÇTİ

Son 24 saatte koronavirüs tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 558 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 29 bin 140’a ulaştı. Yoğun bakımda bin 776 hasta koronavirüs nedeniyle yatarken 883 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.