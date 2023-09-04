Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 56,37’ye çıkacağını öngörüyordu.

ENAG, yılbaşından bu yana tüketici fiyatlarındaki artış oranını ise yüzde 83,96 olarak hesapladı.

Grubun verilerine göre, geçen ay ana harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışları sağlık kategorisinde gerçekleşti. Sağlık harcama grubunda aylık enflasyon yüzde 26,12 oldu.

Aynı oran haberleşmede yüzde 21,56, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 11,48 olarak hesaplandı.