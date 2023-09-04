Türkiye’de Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustosta tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 9,09 artış kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE yüzde 58,94’e yükseldi.
Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre ise geçen ay tüketici fiyat endeksi, Temmuz ayına göre yüzde 8,59 oranında arttı. Böylece ENAG’a göre Ağustos ayında yıllık enflasyon, yüzde 128,05’e yükseldi.
TÜİK verilerine göre Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,61 ile ulaştırmada görüldü.
En az artış yüzde 3,11 ile eğitim grubunda oldu.
AA Finans’ın, 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 düzeyindeydi.
Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 56,37’ye çıkacağını öngörüyordu.
ENAG, yılbaşından bu yana tüketici fiyatlarındaki artış oranını ise yüzde 83,96 olarak hesapladı.
Grubun verilerine göre, geçen ay ana harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışları sağlık kategorisinde gerçekleşti. Sağlık harcama grubunda aylık enflasyon yüzde 26,12 oldu.
Aynı oran haberleşmede yüzde 21,56, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 11,48 olarak hesaplandı.
ENAG verilerine göre, Ağustos’ta hiçbir harcama grubunda fiyatlar gerilemedi. En düşük fiyat artışları yüzde 3,08 ile giyim ve ayakkabı kategorisinde oldu.