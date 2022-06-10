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Türkiye’de yeni ekonomik adımlar açıklandı: 6 maddede yeni kararlar

10 Haziran 2022
Türkiye'de yeni ekonomik adımlar açıklandı: 6 maddede yeni kararlar







Türkiye’de yeni ekonomik adımlar dün akşam TC Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK ve TC Merkez Bankası tarafından açıklandı. Açıklanan 6 maddelik yeni pakete göre, Gelire Endeksli Senet (GES), tüketici kredileri, kredi kartları, kredi karşılık oranları, altın sertifikası ihracı ve halka arzlarla ilgili birçok karar alındı.



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10 Haziran 2022






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