Türkiye’de yeni ekonomik adımlar açıklandı: 6 maddede yeni kararlar

T\u00fcrkiye'de yeni ekonomik ad\u0131mlar d\u00fcn ak\u015fam TC Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131, BDDK, SPK ve TC Merkez Bankas\u0131 taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131kland\u0131. A\u00e7\u0131klanan 6 maddelik yeni pakete g\u00f6re, Gelire Endeksli Senet (GES), t\u00fcketici kredileri, kredi kartlar\u0131, kredi kar\u015f\u0131l\u0131k oranlar\u0131, alt\u0131n sertifikas\u0131 ihrac\u0131 ve halka arzlarla ilgili bir\u00e7ok karar al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEkonomide al\u0131nan yeni tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131, Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasas\u0131 Kurulu (SPK) ve T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB), duyurdu.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130\u015fte 6 maddede al\u0131nan yeni kararlar...\r\nGEL\u0130RE ENDEKSL\u0130 SENET (GES)\r\nHazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131, T\u00fcrk liras\u0131 cinsi varl\u0131klar\u0131n te\u015fvik edilmesi amac\u0131yla Gelire Endeksli Senet (GES) ihra\u00e7 edilece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nSenetler, 3 ayda bir kupon getirili, asgari getiri garantisi ile getiri oran\u0131 ve vade yap\u0131s\u0131 ihra\u00e7 duyurusunda ilan edilecek \u015fekilde duyuruldu.\r\n\r\nGelire endeksli devlet i\u00e7 bor\u00e7lanma senedi talep toplama i\u015flemlerinin ise 15 Haziran'da ba\u015flayaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\nT\u00dcKET\u0130C\u0130 KRED\u0130S\u0130NE VADE SINIRI\r\nBDDK, t\u00fcketici kredilerinde genel vade s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 50 bin ila 100 bin lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fen tutarlar i\u00e7in 24 ay, 100 bin liran\u0131n \u00fczerindeki tutarlar i\u00e7in 12 ay olarak belirledi.\r\nKRED\u0130 KARTLARININ ASGAR\u0130 \u00d6DEME TUTARI DE\u011e\u0130\u015eT\u0130\r\nBDDK, limiti 25 bin liran\u0131n alt\u0131nda olan kredi kartlar\u0131 i\u00e7in asgari \u00f6deme tutar\u0131n\u0131n d\u00f6nem borcunun y\u00fczde 20'si; limiti 25 bin liran\u0131n \u00fcst\u00fcnde olan kredi kartlar\u0131 i\u00e7in asgari \u00f6deme tutar\u0131n\u0131n d\u00f6nem borcunun y\u00fczde 40'\u0131 olarak belirlenmesine karar verdi. Bu oran t\u00fcm limitler i\u00e7in y\u00fczde 20'ydi.\r\nEMT\u0130A PAZARI KURULDU\r\nSermaye Piyasas\u0131 Kurulu (SPK), Borsa \u0130stanbul nezdinde Emtia Pazar\u0131'n\u0131n kuruldu\u011funu ve alt\u0131n sertifikas\u0131 ihrac\u0131na ili\u015fkin \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\nHALKA ARZLARDA \u00dcCRET \u0130ND\u0130R\u0130M\u0130\r\nSPK, yurt i\u00e7inde ger\u00e7ekle\u015ftirilen halka arzlarda SPK taraf\u0131ndan tahsil edilen \u00fccretlerde indirime gidildi\u011fini duyurdu.\r\nTCMB'DEN ZORUNLU KAR\u015eILIK ADIMI\r\nT\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB), T\u00fcrk liras\u0131 cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere y\u00fczde 10 d\u00fczeyinde uygulanan zorunlu kar\u015f\u0131l\u0131k oran\u0131n\u0131 y\u00fczde 20\u2019ye y\u00fckseltti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n