Türkiye

Türkiye’de Wikipedia’ya erişim engeli kaldırıldı

15 Ocak 2020
Wikipedia

Wikipedia’ya erişimin engellenmesine ilişkin karar Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce kaldırıldı.

İnternet ansiklopedisi Wikipedia‘ya erişimin engellenmesi kararı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce kaldırıldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun siteye erişimin engellenmesini ihlal olarak değerlendiren kararının UYAP sistemi üzerinden gönderildiği hakimlik, erişimin engellenmesine ilişkin kararı tekrar ele aldı.

İnceleme sonucunda hakimlik, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun kararı gereğince erişimin engellenmesi kararının kaldırılmasına ve siteye erişimin sağlanmasına karar verdi.

Hakimlik, kararın gereğinin yerine getirilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmesini de kararlaştırdı.

Yüksek Mahkeme, ‘Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı’ gerekçesiyle 29 Nisan 2017’de erişimin engellenmesi kararı verilen Wikipedia ile ilgili bireysel başvuruları incelemiş, erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetmişti.



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